Подольский мост будут строить 15 лет, несмотря на предвыборные обещания Кличко – эксперт

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк: "Кличко нагло врет киевлянам"

Виталий Кличко перед выборами мэра столицы обещал завершить строительство Подольско-Воскресенского моста в 2020 году. С тех пор работы на мосту не ведутся, а Институт Генплана рассчитал, что строительство завершат за 15 лет.

По мнению политолога, директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, Кличко нагло врет киевлянам.

"Сейчас Кличко начал президентскую кампанию и снова обманывает киевлян обещаниями об открытии моста уже до конца года. При этом работы на мосту не ведутся уже долгое время. А когда Кличко приехал на объект попиариться, туда привезли технику и людей, чтобы 30 минут имитировать работу на камеры", - говорит Миселюк.

Он приводит выводы, официально обнародованные Институтом Генплана Киева: съезд на улицу Бальзака достроят за 5 лет, съезд на улицу Навои - в течение 10-15 лет, а когда построят выезд через озеро Радунка вообще неизвестно.

"Можно было бы списать на непредвиденные обстоятельства, форс-мажоры то, что мост, несмотря на обещания Кличко, не открыли в 2020 году. Если бы его открыли за полгода, максимум год. Но когда речь идет о 15-летней перспективе - это уже просто откровенная ложь", - говорит политолог.

Он напомнил, что Укравтодор предлагал Кличко достроить мост за 1,5 - 2 года по программе "Большая стройка", но мэр отказался. "За что Кличко так наказывает киевлян, и вместо 1,5 лет заставляет их ждать нового моста в десять раз дольше - 15 лет?", - спрашивает Миселюк.