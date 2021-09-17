Поддержка политсилы "УДАР Виталия Кличко" в Киеве выросла до 22%, - социсследования

Поддержка политсилы Виталия Кличко в столице увеличивается. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, если бы выборы в городской совет проводились в следующее воскресенье, за "УДАР" проголосовали бы 22%. В октябре 2020 эту партию поддержали 20% избирателей.

Партию "Слуга народа" поддержали бы 11% избирателей, "Европейскую солидарность" - 10%, "Оппозиционная платформу" и "Родину" по 7% граждан.

Ранее стало известно, что более половины киевлян снова выбрали бы Кличко мэром. Соответствующие результаты исследования соцгруппы "Рейтинг" был обнародован в июле.

Напомним, во время Киевского инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду от Prozorro.Продажи за прозрачные и эффективные аукционы в столице.