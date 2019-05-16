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четверг, 16 мая 2019 14:32

Под Верховной Радой снова столкновения: митингуют "евробляхеры"

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Под Верховной Радой снова столкновения: митингуют &quot;евробляхеры&quot;
Полицейские окружили машину, которой перекрыли Грушевского и разозлили митингующих. Фото: BBC.com

Под Верховной Радой произошло столкновение между владельцами автомобилей на иностранной регистрации и полицейскими.

Митингующие требуют у украинской власти пролонгировать до начала следующего года права оформить автомобиль, пишет Интерфакс-Украина.

Во время митинга один из участников перекрыл движение транспорта по улице Грушевского: остановил автомобиль, включил сигнальные фары и поднял капот. Таким образом хотел привлечь внимание к проблеме.

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Машину окружили правоохранители, чем спровоцировали агрессию митингующих, началась потасовка. Одного из них полицейские вывели за ограду к зданию парламента.

На данный момент автомобиль, которым перекрыли Грушевского окружили около 30 полицейских.

Районный суд Киева отменил штраф владельцу авто на еврономерах.
29 августа 2018 таможня оштрафовала гражданина за нарушение сроков пребывания автомобиля на территории Украины в режиме "Транзит". 14 января 2019, мужчина растаможил автомобиль и уплатил 8500 грн.. Но автовладелец обжаловал решение о штрафе.

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