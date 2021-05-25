Под Киевом перекроют 2 международные трассы: как объехать

С сегодняшнего дня на Киевщине перекроют 2 международные трассы. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Киевской области с 25 мая перекроют участки Одесской и Житомирской трасс. До 17:00 1 июня будут строить транспортные развязки.

На трассе М-06 Киев - Чоп - км 21 +767 (Стоянка) будет закрыт левый проезд в направлении Киева. Двигаться придется одной полосой в обоих направлениях по правой части дороги, информируют в Укравтодоре.

В этот период установят временные металлические опоры на тяжелом бетонном фундаменте из стороны разделительной полосы и края обочины. Затем на них обустроят металлические балки формообразователем.

На трассе М-05 Киев - Одесса км 15 + 390 (село Чабаны) закроют правый проезд в направлении Одессы. Авто будут двигаться одной полосой по левой части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улицу Льва Толстого в Киеве перекроют для транспорта

Строительство этой развязки находится на этапе устройства буронабивных свай на эстакаде за пределами проезжей части. Для выполнения этих работ, тяжелую дорожную технику необходимо разместить на дороге.

Укравтодор опубликовал планы на год по ремонту дорог. В частности, в ведомстве собираются восстановить 250 км приграничных путей, что на 100 км больше, чем в 2020-м. В общем до 2023 года в рамках президентской программы "Большое строительство" сделают 600 км автодорог, ведущих к пунктам пропуска.