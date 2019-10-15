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вторник, 15 октября 2019 11:30

Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину

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14 октября возле ЖК "Петровский квартал" в селе Святопетрівському открыли памятник музыканту Кузьме Скрябину.

"С Кузьмой можно пообщаться и посидеть на скамейке в ЖК "Петровский квартал"!" — пишет Людмила Ющенко в Facebook.

На открытие скульптуры пришло множество людей. Они возложили к памятнику цветы и рассказали, какое значение имел для них Кузьма. Также присутствовали мать и отец Андрея Кузьменко. Ольга Михайловна рассказала, что для нее важно, чтобы памятник выглядел именно так.

Автор: facebook.com
  Открыли памятник Кузьме Скрябину
Открыли памятник Кузьме Скрябину

"Лавка-это такое связующее звено между тем, кто садится, и тем, кто сидит. Он сидит здесь. И когда возле него сядут либо дети, либо взрослые, либо влюбленные, они все будут вспоминать его. Сколько людей сядут, столько и вспомнят. И как бы в обнимку, потому что руки раскинуты, как крылья. У Андрея руки, как крылья. Он хотел обнять весь мир. Характер отражен, все прекрасно, все хорошо", - говорит Ольга Михайловна.

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Кинокомпания Star Media работает над полнометражным фильмом "Я, "Победа" и Берлин" по повести Андрея Кузьменко, погибшего лидера группы "Скрябин". Произведение считается частично биографическим. Премьера планируется на следующий год.

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15
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