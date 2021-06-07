Под Киевом начали рубать Чернечий лес

Жители Феодосеевской объединенной территориальной громады, в состав которой входят села Гвоздов, Иванковичи, Кременище, Круглик, Лесники, Рославичи, Ходосовка, Хотов, в субботу снесли забор, который установил застройщик на участке 3222487001:01:002:0016 в районе озера Ходосовка (Ходосеевка) в заповедном Чернечем лесу. В течение акции активисты и местные депутаты пытались дозвониться до сельского головы Николая Пянчука, но тот был вне зоны доступа. По мнению участников мероприятия, отсутствие головы на мероприятии громады может говорить о его коррупционных связях с застройщиком.

Николай Пянчук

Бульдозеры из прошлого

В конце мая стало известно, что застройщик, компания "Ходосеевские системные инвестиции" ("ХСИ", код ЕГРПОУ 35370632) активизировала строительные работы на территории ландшафтного заказника "Чернечий лес" на участках, взятых в аренду у Ходосовского сельсовета еще в 2013 году. Территорию обгородили забором, вглубь леса проложили дороги, в конце которой установили строительную "будку" со шлагбаумом. Вход на участок охраняют лица спортивного телосложения и характерной внешности, рассказывают местные активисты. "Застройщик уже выставил в лесу посты охраны, которые препятствуют гражданам свободно передвигаться. Также начата установка строительного забора и вскоре начнется массовая вырубка деревьев", - говорится в сообщении пресс-службы заказника, которое ссылаются СМИ.

Жители снесли забор застройщика, сельский голова отсиделся "вне зоны доступа"

В субботу, 5 июня, они собрались на акцию и вместе с представителями ряда правозащитных и экологических организаций демонтировали забор, установленный, по их мнению, незаконно. Местных жителей поддержали общественные организации "Новая столица" и "Традиция и порядок".

По данным СМИ, история проблемных участков начинается еще в 2004 году, когда два надела - 3222487001:01:002:0013 и 3222487001:01:002:0016 - общей площадью около 19 га для строительства рекреационного комплекса на берегу озера взяло в аренду ООО "Топаз-электроникс".

В 2013 году арендатором стали "ХСИ". Учредителями компании являются Игорь Завиновский, Рой Буберман и ООО "Группа "Системные инвестиции". Завиновский - глава правления ЧАО "Кривой Рог Цемент", которую связывают с инвесткомпанией Concorde Capital Игоря Мазепы. Буберман - израильский инвестор, согласно британскому реестру компаний, является соучредителем White Wood Investments. ООО "Группа "Системные инвестиции" основано Сергеем Мушенко, Александрой Михайличенко (Украина) и Михаилом Тележко (Латвия). Журналисты проекта "Свидомо" еще в 2014 году связывали "Системные инвестиции" с окружением экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого (сегодня внефракционный народный депутат).

Уникальные маршруты миграции

Противостояние вокруг той или иной части "Чернечего леса" вспыхивает регулярно едва ли не каждый год. В защите реликтового леса принимают участие и знаменитости, например, певица Руслана, которая проживает в Лесниках и является известной экоактивисткой. Она посетила и мероприятие 5 июня. В ходе общения с жителями громады, она сообщила, что уже подала как физлицо заявления о преступлении со стороны застройщика в различные инстанции - правоохранительные органы и экологические ведомства. Кроме того, она призвала продолжать мирные акции протеста.

"Я каждый день бегаю тропами этого леса. Этот лес - это одно из мест силы и вдохновение для меня. Я знаю здесь каждый метр. Это уникальная природоохранная территория ... Но такой она была до недавнего времени. За несколько дней назад эта уникальность беспощадно была разрушена бульдозерами. Деревья повалены! Прокладывается асфальтированная дорога и все готовится для дальнейшей застройки! В то время, когда одни ценой собственной жизни борются каждый клочок украинской земли, другие на мирной территории безжалостно ее уничтожают. В год, когда Украина отмечает 30-летие Независимости, считаю это плевком в самую душу каждого украинца", - эмоционально написала Руслана на своей странице в Facebook.

Против застройки леса активно выступают экологи. Глава "Украинской природоохранной группы" Алексей Василюк отмечает, что участок находится между лесами и водоемом и важен для многих редких видов животных. И если он будет застроен, то это фактически изолирует животных от водоема. "Здесь проходят глобальные маршруты миграции птиц, летучих мышей, бабочек. Они мигрируют по лесным коридорам вдоль Днепра и обходят Киев, в частности, через этот лесной массив. Здесь же узкий участок их миграционного пути. Есть как минимум четыре международных природоохранных соглашения, подписав которые Украина взяла на себя обязательства охранять важные для миграции территории, такие как эта. И я удивляюсь, как сельский совет, который является государственным органом власти, игнорирует международные обязательства нашей страны. Я надеюсь, Верховная Рада на днях проголосует закон, который будет защищать эти леса строже", - подчеркнул Василюк.

Чтобы спасти лес, который включен в "Изумрудную сеть Европы", местные жители и неравнодушные активисты настроены в законном порядке инициировать изменение условий договора или его расторжения. "Между тем новый собственник ускоряет строительные работы, чтобы уже нечего было спасать", - говорится в комментарии пресс-службы заказника.

Жители снесли забор застройщика, сельский голова отсиделся "вне зоны доступа"

Лакомый кусок заповедника

"Чернечий лес", частью которого являются арендованные компанией участки, уже давно стал предметом внимания со стороны застройщиков, которые собираются превратить рекреационную зону то ли в жилой массив для элиты, то ли в закрытый развлекательный или оздоровительный комплекс под видом "санитарных" или даже "учебных" рубок.

Например, ранее большой резонанс получило так называемое "дело кооператива "Горобина", в который вошли полторы сотни крупных чиновников времен правления Партии регионов и Виктора Януковича, а также их дети и прочие родственники. "Схема" состояла в том, что часть "Чернечего леса" на север от сегодняшнего конфликтного участка, которая находится в пользовании ГП "Боярская лесоопытная станция", разделили на ровные участки и отдали "Горобине" в аренду. Спустя более 10 лет, в 2015 году, "арендаторы" якобы не без помощи правоохранительных органов попытались застроить эту территорию, но встретили сопротивление местных жителей и экологов.

Полагаясь на этот опыт, активисты собираются заблокировать строительство и сегодня. "Будем искать выход из непростой ситуации, созданной предыдущими каденциями Ходосеевского сельского совета. Люди настроены решительно и хорошо помнят историю 2015-2016 годов с попыткой украсть 22 га в этом же чернечем лесу", - добавил представитель ОО "Живописный пригород" Леонид Городецкий.

Тем не менее, нынешний Феодосеевский сельский голова Николай Пянчук, похоже, самоустранился от решения проблемы своих предшественников, и не поддерживает стремления жителей расторгнуть договор аренды, не выгодный для громады и опасный для реликтового леса. Согласно его биографии, Пянчук возглавлял Ходосовский сельский совет с 2015 года, до объединения в Феодосеевскую ОТГ. А еще раньше - работал землеустроителем в этом же сельсовете. Соответственно, ему в деталях должны были быть известны и подробности ситуации с "кооперативом "Горобина", и перечень проблемных участков, которые рано или поздно должны "выстрелить". Более того, сомнительно, что какие-либо активные строительные работы на территории земель громады (а участки "ХСИ" арендует именно у Феодосеевской ОТГ) могли пройти мимо внимания руководителя ОТГ.

Жители снесли забор застройщика, сельский голова отсиделся "вне зоны доступа"

В ходе акции, которая транслировалась в прямом эфире, ни местным жителям, ни депутатам так и не удалось дозвониться до сельского головы. Что позволило некоторым активистам сделать выводы о его коррупционных связях с застройщиком. Также участники собрания сделали вывод, что если Пянчук не участвует в собрании громады, значит его устраивает сложившаяся ситуация. В ходе стихийного митинга на территории незаконной, по мнению активистов, застройки, звучали, среди прочего, и призывы отозвать сельского голову и назначить в Феодосеевской ОТГ досрочные выборы нового руководителя. В частности, жители решили инициировать соответствующий сбор подписей за отставку руководителя ОТГ Пянчука, а обращения о его бездеятельности поданы в правоохранительные органы.

На текущей неделе сельский совет на своем заседании будет рассматривать вопрос о договорах аренды проблемных земельных участков. Активисты призывают небезразличных граждан присоединиться к акции протеста и поддержать давление местных жителей и общественных организаций на сельского голову с требованием расторгнуть соответствующие документы.

Жители снесли забор застройщика, сельский голова отсиделся "вне зоны доступа"

Жители снесли забор застройщика, сельский голова отсиделся "вне зоны доступа"