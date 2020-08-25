Под Киевом исчезла 17-летняя девушка

В селе Большая Дымерка Броварского района Киевской области исчезла 17-летняя Надежда Черник. 24 августа, около 21:00, она покинула место жительства и до сих пор не вернулась. Местонахождение ее неизвестно, на связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.





Автор: ГУНП в Киевской области На связь с родными исчезнувшая не выходит

Исчезнувшая Надежда выглядит на 17-18 лет, рост 170 см, полного телосложения, волосы прямые, длинные, окрашенные в темно-рыжий цвет, лицо круглое, глаза серые. Носит очки для близоруких. Одета в шорты черного цвета, футболку черного цвета, кроссовки текстильные, серые.

При себе имеет текстильный рюкзак черного цвета.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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