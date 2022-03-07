Под Киевом детдом перестал выходить на связь

В Ворзеле остается очень много детей. Фото: pixabay.com

Детский дом в Ворзеле Бучанского района Киевской области перестал выходить на связь. В каком состоянии находятся там дети - неизвестно.

Об этом заявила нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире украинского телемарафона, передает Gazeta.ua.

По ее словам, уже несколько раз пыталась связаться с руководством детдома, но безрезультатно.

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Нардеп напомнила, что в ряде населенных пунктов Украины продолжаются жестокие бои, из-за которых взрослые и дети вынуждены по нескольку дней сидеть в подвалах. Поэтому создание гуманитарного коридора для эвакуации населения сейчас является приоритетной задачей.

"Маленькие дети не выдержат больше в подвалах. Их нужно вытаскивать сегодня. Именно сегодня. Люди истощены. Они надеялись, что "зеленый коридор" будет и они смогут выйти, но эта надежда длится около четырех дней", - сказала Василевская-Смаглюк.

На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.