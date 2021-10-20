Под ФГИУ произошло столкновение между защитниками "Большевика" и нацгвардией

Возле Фонда госимущества произошла стычка между правоохранителями, охраняющими здание ФГИУ, и ветеранами АТО по организации "Вибачте, що живі", которые отстаивают права работников Первого киевского машиностроительного завода.

Нацгвардия не пустила ветеранов АТО в ФГИУ

Об этом сообщил председатель ОО, организатор акции Даниил Турчин.

По его словам, он и его собратья пытались войти в здание Фонда, ведь именно сегодня публикуются фамилии участников аукциона по продаже ПКМЗ, назначенного на 27 октября. Однако им помешали представители Нацгвардии, которые начали применять силу против участников акции.

Нацгвардия не пустила ветеранов АТО в ФГИУ

"Мы хотели выяснить, кто эти люди, какие у них планы на 36 га столичной земли, которые занимаемые завод. А также поинтересоваться, что они получат от этой сомнительной экономической операции. Ведь они участвуют в грязной игре, которую затеял Фонд госимущества Украины. Никакой информации о социальных гарантиях, выплатах, планах застройки - нет. Соответственно, существует опасность, что это оборонное предприятие, национальное достояние просто пойдет на металлолом, а люди окажутся на улице", - подчеркнул Турчин.

Нацгвардия не пустила ветеранов АТО в ФГИУ

По его словам, то, что руководство Фонда госимущества не хочет встречаться с общественностью и объявлять о дальнейших планах относительно "Большевика", свидетельствует о том, что приватизация будет проходить непрозрачно, и будущий владелец завода может не соблюсти инвестиционных обязательств, предусмотренных приватизационной сделкой.

Нацгвардия не пустила ветеранов АТО в ФГИУ

"Они закрываются границами правоохранителей, потому что им есть что скрывать. Но мы продолжаем настаивать на том, что новый владелец должен будет соблюсти законные процедуры: сохранить производство, обеспечить социальные гарантии для работников, выплатить миллионные долги предприятия. Просто так выбросить людей и влепить на этом месте очередной бизнес-центр мы не позволим", - пообещал Турчин.

Нацгвардия не пустила ветеранов АТО в ФГИУ

Напомним, сегодня в ФГИУ должны были вскрыть конверты с фамилиями участников аукциона по продаже Первого киевского машиностроительного завода, назначенного на 27 октября. Никакой информации относительно дальнейших планов будущего владельца на 36 га, которые занимает завод, нет. По информации в СМИ, здесь могут построить жилой комплекс, а производство завода совместно с работниками перенести в Жашков Черкасской области.