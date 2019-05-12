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воскресенье, 12 мая 2019 11:44

Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
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Фото: Владислав Кузнецов

12 мая на Набережном шоссе в Киеве произошла двойная авария с потерпевшими.

Во время оформления ДТП между Nissan и Volkswagen в один из автомобилей на полном ходу врезался SsangYong. От удара Volkswagen отбросило в стену. На место выехала бригада медиков, пишет "Информатор"

Водитель SsangYong находился в состоянии алкогольного опьянения.

Около 7.30 напротив речного вокзала Volkswagen догнал сзади Nissan. В этой аварии никто не пострадал, а патрульный экипаж оформлял материалы ДТП. Как вдруг полицейские услышали грохот и увидели, что в один из автомобилей влетел SsangYong. Во время столкновения из внедорожника выпали пустые бутылки коньяка.

Водитель SsangYong получил серьезные травмы головы, его поместили в карету скорой помощи и увезли в больницу. Во время удара в Volkswagen сидел мужчина, который заполнял материалы по прошлой аварии. Он отделался лишь испугом. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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В прошлом году произошло почти на 3 тыс. меньше ДТП с пострадавшими. Травмировались меньше на 3,7 тыс. человек. Погибло на 82 человека меньше. В среднем статистика улучшилась на 10%.

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Дата
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