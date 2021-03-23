По Киеву разъезжал пьяный водитель, который год назад сбил мать с ребенком

В Киеве правоохранители поймали нетрезвого водителя, который в прошлом году, будучи пьяным, спровоцировал ДТП. Речь идет об Божко Андрее Борисовиче 1983 года рождения.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

Водителя проверили на состояние опьянения. Драгер показал 1,4‰ при максимально допустимой норме 0,2.

"Его остановили по ориентировке от неравнодушных свидетелей, которые позвонили 102. Тогда он быковал (в прошлом году после совершенного преступления. - Gazeta.ua), сегодня уже более или менее тихий. Может, через год и вовсе трезвого остановят. Хотя вряд ли", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драгер "покраснел": маршрутчик навеселе перевозил пассажиров

В феврале 2020-го упомянутый водитель возле столичного супермаркета на ул. Светлицкого, 23 совершил наезд на женщину. Сдавая назад на авто Ford, он сбил мать, которая выходила из супермаркета с ребенком. Мужчина ругался, от прохождения драгера отказался. Затем заснул в полицейском авто. В результате ДТП женщина с ребенком не пострадали.