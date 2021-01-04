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понедельник, 04 января 2021 12:14

По Киеву будут курсировать 20 новых трамваев - вид современных вагонов
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Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс".

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет Центр транспортных стратегий.

Фото: tatra-yug.com.ua

"О закупке информируем, что за указанный бюджет тендера мы предложили 20 единиц новых низкопольных вагонов", - отметили в "Татра-Юг".

На сайте компании представлена модель низкопольного трамвая, которая воплощает "современный дизайн и передовые технологии". Вероятно, именно он пополнит парки столичных трамвайных депо.

"Новый трамвайный вагон со стопроцентным уровнем низкого пола. Вагон имеет модульную конструкцию, благодаря чему длина вагона может быть увеличена путём добавления секций. В зависимости от запроса заказчика, вагон может быть выполнен с уникальными интерьерными и техническими решениями", - говорится в описании модели К-1Т206.

Подписание контракта пока что затягивается из-за жалобы, поданной другим участником торгов. Но в компании рассчитывают, что в течение года контракт все же будет подписан.

Закупка этих трамваев для Киевпастранса реализуется путем кредитных средств Европейского инвестиционного банка. Ожидаемая цена - €24 893 млн. Кроме трамваев, поставщик также предоставить сопутствующие товары и услуги. В частности поставку комплекта обязательных запасных частей и расходных материалов, технической документации, ввод в эксплуатацию и гарантийную деятельность.

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04
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