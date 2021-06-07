По Днепру будут курсировать легендарные "Ракеты": куда можно доехать

 
Ексклюзивы
1/5
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 999
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 684
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 630
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 23752
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 639
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 963
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1296
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 558
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 738
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
3
3
7
7
Машина на скорости влетела в киоск: фото аварии
Машина на скорости влетела в киоск: фото аварии
Под Киевом столкнулись бензовоз с маршруткой: фото аварии
Под Киевом столкнулись бензовоз с маршруткой: фото аварии
&quot;Венерин башмачок&quot;: под Киевом расцвела уникальная орхидея
"Венерин башмачок": под Киевом расцвела уникальная орхидея
Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
Видео
Все видео
Разбивали яйца об голову: встреча школьницы со сверстниками обернулась кошмаром
Разбивали яйца об голову: встреча школьницы со сверстниками обернулась кошмаром
Чтобы не почернели: "работница" энергокомпании присваивала ценности по наглой схеме
Чтобы не почернели: "работница" энергокомпании присваивала ценности по наглой схеме
Мужчина пощечинами "воспитывал" хулиганов в супермаркете
Мужчина пощечинами "воспитывал" хулиганов в супермаркете
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 558
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 639
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 360
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 36
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
понедельник, 07 июня 2021 14:54

По Днепру будут курсировать легендарные "Ракеты": куда можно доехать

  Комментировать
По Днепру будут курсировать легендарные &quot;Ракеты&quot;: куда можно доехать
Между городами Киев и Канев вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета". Днепром будут курсировать легендарные скоростные "Ракеты". Фото: tsn.ua

Из Киева в Канев Черкасской области будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета", делая несколько остановок в пути.

Об этом сообщила руководитель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, пишет "Дом".

Такие маршруты в первую очередь туристические.

"Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда, например, люди выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям. Потом едут в Канев. Там тоже экскурсии", - пояснила Олеськив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре советуют не купаться. Нашли опасную инфекцию

Добраться в город, где похоронен Тарас Шевченко, на "Ракете" удастся ориентировочно за 2 ч.

"Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет маршрут. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. Может, где-то река обмелела. Все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят Киевом. Они из Канева будут добираться около пяти часов. А это долго, на машине можно доехать за три часа", - отметила Олеськив.

В Госагентстве развития туризма ведут переговоры с владельцами таких плавсредств, а также с потенциальными иностранными инвесторами, чтобы такие маршруты по Днепру начали снова курсировать.

Напомним, "Ракета" – серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х ходило более 150 "Ракет". Но после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным. И большинство из них продали за границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По Днепру будут курсировать легендарные "Ракеты": куда можно доехать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

В Донецк приехал поезд "Интерсити" из Киева

Расстреляли украинского писателя

К Порошенко на торжества приехали Байден и Лукашенко

Израиль расширил территорию

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 18 Просмотров: 14166
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 8361
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
20
 Просмотров: 7488
Когда людям больше хочется секса
Когда людям больше хочется секса Просмотров: 3915
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 3195
Новости Киева
Разбивали яйца об голову: встреча школьницы со сверстниками обернулась кошмаром
Разбивали яйца об голову: встреча школьницы со сверстниками обернулась кошмаром
 Просмотров: 198
60 улиц Киева ждут масштабные обновления
60 улиц Киева ждут масштабные обновления Просмотров: 135
Университет Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора
Университет Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора Просмотров: 243
Машина на скорости влетела в киоск: фото аварии
Машина на скорости влетела в киоск: фото аварии
4
 Просмотров: 324
Чтобы не почернели: "работница" энергокомпании присваивала ценности по наглой схеме
Чтобы не почернели: "работница" энергокомпании присваивала ценности по наглой схеме
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
25
"Закон об олигархах" принимается против Порошенко - Геращенко
18
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
3
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
2
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
2
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
Голосов: 6795
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть