По Днепру будут курсировать легендарные "Ракеты": куда можно доехать

Между городами Киев и Канев вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета". Днепром будут курсировать легендарные скоростные "Ракеты". Фото: tsn.ua

Из Киева в Канев Черкасской области будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета", делая несколько остановок в пути.

Об этом сообщила руководитель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, пишет "Дом".

Такие маршруты в первую очередь туристические.

"Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда, например, люди выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям. Потом едут в Канев. Там тоже экскурсии", - пояснила Олеськив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре советуют не купаться. Нашли опасную инфекцию

Добраться в город, где похоронен Тарас Шевченко, на "Ракете" удастся ориентировочно за 2 ч.

"Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет маршрут. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. Может, где-то река обмелела. Все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят Киевом. Они из Канева будут добираться около пяти часов. А это долго, на машине можно доехать за три часа", - отметила Олеськив.

В Госагентстве развития туризма ведут переговоры с владельцами таких плавсредств, а также с потенциальными иностранными инвесторами, чтобы такие маршруты по Днепру начали снова курсировать.

Напомним, "Ракета" – серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х ходило более 150 "Ракет". Но после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным. И большинство из них продали за границу.