Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд

Суд Киева оправдал Валентина Бурьянова

Задержанного в апреле пловца Валентина Бурьянова, который несмотря на карантинные запреты пытался попасть в Гидропарк, суд оправдал.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня (20.07.2020 года) Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям от 06.04.2020 в Гидропарке (закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения)", - пояснил Бурьянов.





Но мужчина уже готовит соответствующий иск в суд на полицейских.

"Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду. За все преступления придется отвечать. До встречи в суде", - добавил он.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вылов мужчины в трусах в Гидропарке обошелся украинцам в 100 тыс. грн. Авакову досталось в Раде

6 апреля 2020 группа полицейских задержала в Киеве мужчину, который переплыл Днепр и пытался попасть в спортивную зону в Гидропарке, пренебрегая правилами карантина и запретов.