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вторник, 16 февраля 2021 14:08

Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"

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Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в &quot;Борисполе&quot;
В "Борисполе" самолеты проходят особые "процедуры". Фото: Лариса Педченко

В Киеве 2-ю неделю подряд не утихает непогода. Сказалась она и на работе столичных аэропортов. Из-за метели в аэропортах "Борисполь" и "Киев" им. Игоря Сикорского задерживались рейсы на прилет и вылет. Но несмотря на это, аэропорты продолжают функционировать.

Обработка перронов, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы - необходимый безопасный комплекс. Перед вылетом самолеты также обрабатывают от обледенения.

Соответствующее видео из салона самолета распространила в Facebook Лариса Педченко.

"Обработка самолета перед вылетом в морозы, снимают лед", - написала Педченко.

Размораживания крыльев и фюзеляжа самолета необходимо, чтобы предотвратить катастрофы, пишет BBC News Ukrainian.

Лед меняет форму и фактуру крыльев, создавая эффект "затягивания", и выводит самолет из-под контроля. Если льда много, то самолет оставляет полосу на недостаточной высоте для того, чтобы взлететь.

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Так перед взлетом алюминиевый корпус самолета обрабатывают гликолем. Он действует как антифриз в авто, уменьшая точку замерзания воды до -50°C. Чтобы обработать гликолем все части самолета, используется специальная техника на гидравлике со специальными насадками. После антифризов самолет также поливают другими растворами.

В Киеве и столичной области 17 февраля прогнозируют местами небольшой снег. 18-21 февраля в городе также будет царить морозная погода, преимущественно без осадков, лишь в воскресенье, 21 февраля, ожидается небольшой снег.

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