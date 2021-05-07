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пятница, 07 мая 2021 19:15

Певческое поле "утонуло" в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
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В пятницу, 7 мая, на территории ландшафтного парка Киева "Певческое поле" открылась одиннадцатая выставка тюльпанов. В этом году высадили более 700 тыс. цветов 30-ти сортов.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: КГГА

Кроме тюльпанов, выставку украшают нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари. Над созданием композиции работали более 15 дизайнеров и 150 работников. Также компания-оператор парка обновила зоны отдыха и элементы благоустройства.

Выставка продлится с 7 по 23 мая с 10:00 до 20:00. Во время посещения парка необходимо соблюдать правила безопасности: масочный режим, социальная дистанция и антисептик.

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Работа над выставкой тюльпанов начинается еще с осени. Рисуются эскизы, подбираются соответствующие цветы по цветовой гамме, высоте, периодом цветения, чтобы создать объемные абстрактные узоры. В прошлом году, десятая юбилейная выставка тюльпанов, проходила онлайн из-за карантина. Осенью в столице высадили 100 тыс. тюльпанов, подаренных Королевством Нидерланды.

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