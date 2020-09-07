Перевалило за 15 тыс. - Кличко сообщил неутешительную статистику Covid-19

По состоянию на 7 сентября, больных коронавирусом увеличилось на 244 инфицированных. На сегодня в Киеве 15 276 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 14 медиков

"В больницы столицы попали 24 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 жителей Киева. Умерли 2 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 242 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года

- 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет

- 7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницькому- 36, в Соломенском районе - 28 случаев.

Возросло количество госпитализированных, ход их болезни не позволяет лечиться амбулаторно. В больницах находятся и те, кто ожидает результатов анализов.



"В столичных медучреждениях лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус ", - добавил Кличко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2174 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 7 сентября, 138 068 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.