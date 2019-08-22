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четверг, 22 августа 2019 20:10

Перенесли открытие столичного фуникулера

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Перенесли открытие столичного фуникулера
Открытие перенесли на неопределенный срок. Фото: Википедия

Коммунальное предприятие Киевпастранс перенесло открытие фуникулера на неопределенный срок в связи с техническим осмотром и ремонтом.

"После испытательного нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценки специалистов этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию", - говорится в сообщении пресс-службы Киевпастранс.

КП просит прощения за временные неудобства. О дне завершения регламентных работ в ведомстве сообщат дополнительно.

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Ранее сообщалось, что фуникулер должны были открыть 23 августа.

В 2019-м году старую кабину фуникулера заменят новой прозрачной от австрийской компании Doppelmayr Garaventa. Срок службы ее фуникулера - около 40 лет, он вмещает несколько сот человек и может ехать со скоростью до 14 м/с.

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