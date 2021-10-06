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среда, 06 октября 2021 13:35

Пассажиров Центрального автовокзала Киева пустят на платформы только с QR-билетом

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Пассажиров Центрального автовокзала Киева пустят на платформы только с QR-билетом
На платформу ЦАК будут пускать по-новому. Фото: facebook.com/ukrpas.ua/

С 3 октября выход на платформы Центрального автовокзала Киева возможен лишь по QR-кодам.

Об этом сообщила пресс-служба компании Укрпас в Facebook.

"QR-код находится в вашем билете, если вы его приобрели в кассах Центрального автовокзала Киева или на официальном сайте автовокзала ukrpas.com.ua. Если приобрели в другом месте, нужного его обменять на QR-код в кассах Центрального автовокзала Киева или у администратора возле турникетов", - пояснили в сообщении.

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Механизм "закрытых платформ" ввели для безопасности пассажиров.

"Теперь нелегальные перевозчики и мошенники не смогут попасть на платформы Центрального автовокзала Киева. Принцип работы как в аэропорту - сканируешь QR-код и попадаешь на посадку", - отметил директор Укрпаса Максим Скляренко.

Центральный автовокзал столицы реконструируют впервые за 60 лет. План модернизации представила компания "Бастион-групп". Стоимость работ оценили в €2 млн.

Фото автовокзала после грандиозного ремонта - по ссылке.

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