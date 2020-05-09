Парк Славы дезинфицируют каждые 30 минут

Работники в специальных защитных костюмах дезинфицируют аллею и подходы к памятнику. Фото: УНИАН

Столичный Парк Вечной Славы, где 9 мая отмечают память погибших во Второй мировой войне, открыт, но с определенными карантинными ограничениями.

Подъезд к парку перекрыт с разных сторон и там стоит полиция, пропускают только пешком. Площадь Славы имеет фильтрационные коридоры, где людей распределяют на разные входы и пропускают по очереди, чтобы не было скопления, сообщает ТСН.

Каждые полчаса на аллею выходит группа в специальных защитных костюмах, которая дезинфицирует аллею и подходы к памятнику.

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Ситуация в парке спокойная, все стараются придерживаться карантинных требований.

В Украине 9 мая ожидается около 290 мероприятий по возложению цветов и 50 автопробегов. Порядок будут охранять 6,9 тысяч полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

Неизвестные раскрасили Герб Одессы в черный и оранжевый цвета, превратив в запрещенную в Украине символику - "георгиевскую" ленточку.