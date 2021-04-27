Парад четвероногих "шотландцев" пройдет в центре Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 306
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1593
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 657
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 405
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1197
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2691
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2646
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5148
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Фото
Все фото
11
4
5
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении
Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении
Мужчина за 100 тыс. грн женил иностранцев с украинками, помогали продажные чиновники
Мужчина за 100 тыс. грн женил иностранцев с украинками, помогали продажные чиновники
На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля
На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
Видео
Все видео
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео
Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Интервью
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 315
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 405
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 711
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 918
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 11:10

Парад четвероногих "шотландцев" пройдет в центре Киева

  Комментировать
Парад четвероногих &quot;шотландцев&quot; пройдет в центре Киева
В Киеве на Подоле пройдет самый милый парад. Фото: Алексей Иванов, "Вечерний Киев"

В субботу, 29 мая, в третий раз состоится парад Kyiv black & white parade.

Об этом в Facebook сообщили его организаторы.

"Давайте в День Киева подарим любимому городу благородный и трогательный подарок - парад наших шотландских любимцев", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постоянно слышали визг: у киевлянина забрали девять собак

В параде приглашают принять участие собак всех шотландских пород: скотч-терьеров, вест-хайленд-уайт-терьеров, керн-терьеров и скайтерьеров.

Стартует парад на ул. Андреевской, 4 и пройдет по пешеходной части ул. Петра Сагайдачного до Контрактовой площади. Завершат шествие в сквере, возле памятника Григорию Сковороде.

Время проведения мероприятия: 16:30 - 18:30.

В Сарнах Ровенской области горожане постоянно звонят спасателям и просят помочь Карлсону, который оказывается на крыше магазина. Только пса спасают, он бежит туда снова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парад четвероногих "шотландцев" пройдет в центре Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Лобановский уничтожил Португалию

Расстреляли украинского командира

Самый большой пассажирский самолет вылетел в рейс

На Шри-Ланке прогремели три взрыва

Власти столицы перенесла памятник на фоне беспорядков эстонских русских

Создали лагерь для уничтожения людей

Магеллана убили отравленной стрелой

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 17703
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 14481
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 11286
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7686
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5058
Новости Киева
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
11
 Просмотров: 576
Школьник самостоятельно убрал улицу, которую соседи превратили в свалку
Школьник самостоятельно убрал улицу, которую соседи превратили в свалку Просмотров: 189
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
 1 Просмотров: 378
В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и брата
В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и брата Просмотров: 765
Киев выходит из "красной зоны": ограничения будут действовать
Киев выходит из "красной зоны": ограничения будут действовать Просмотров: 558
Больше всего комментируют
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 6730
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть