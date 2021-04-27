Парад четвероногих "шотландцев" пройдет в центре Киева

В Киеве на Подоле пройдет самый милый парад. Фото: Алексей Иванов, "Вечерний Киев"

В субботу, 29 мая, в третий раз состоится парад Kyiv black & white parade.

Об этом в Facebook сообщили его организаторы.

"Давайте в День Киева подарим любимому городу благородный и трогательный подарок - парад наших шотландских любимцев", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постоянно слышали визг: у киевлянина забрали девять собак

В параде приглашают принять участие собак всех шотландских пород: скотч-терьеров, вест-хайленд-уайт-терьеров, керн-терьеров и скайтерьеров.

Стартует парад на ул. Андреевской, 4 и пройдет по пешеходной части ул. Петра Сагайдачного до Контрактовой площади. Завершат шествие в сквере, возле памятника Григорию Сковороде.

Время проведения мероприятия: 16:30 - 18:30.

В Сарнах Ровенской области горожане постоянно звонят спасателям и просят помочь Карлсону, который оказывается на крыше магазина. Только пса спасают, он бежит туда снова.