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понедельник, 16 ноября 2020 16:03

Памятник первому космонавту Украины появится в Киеве

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В Киеве на Байковом кладбище установят памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Монтажные работы проведут завтра, 17 ноября. Официальное открытие запланировано на 19 ноября.

Работа над созданием продолжалась полгода. Мемориальный комплекс сделан из Покостовского гранита, добытого из карьера в Житомирской обл., пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня"
  Леонид Каденюк умер в январе 2018-го
Леонид Каденюк умер в январе 2018-го

"Это не просто памятник или постамент, мы сделали целый мемориальный комплекс. Он будет размещен на площади 25 кв. м. Скульптурная композиция космонавту нестандартная. Леонид Константинович изображен в скафандре. Он словно взлетает в небо. Высота памяти памятника 4,2 м. Скульптура установлена на черном круге, где размещены 67 золотых звезд - это годы жизни Каденюка", - рассказал автор памятника, народный художник Украины Анатолий Гайдамака.

Перед мемориалом установят композиция с полусрезанных колонн высотой в 60 см. На них будет изображена эмблема полета Каденюка в космос. Рядом разместят плиту с автографами всех космонавтов с его экипажа.

Автор: "Сегодня"
 

"К сожалению, некоторых из этих космонавтов нет в живых. На надгробной плите будут выгравированы трогательные слова Анатолия Матвийчука. И изображен орнамент рушника, который мы взяли из дома Каденюка (им были завешены иконы - ред.). У могилы есть место для высадки дерева. Планируем, что из сада Каденюка привезут калину, которую он когда-то посадил", - добавил Гайдамака.

На надгробной плите появится бумажный самолетик из гранита - символ детской мечты Каденюка о полетах.

Ожидается, что в церемонии открытия памятника примет участие президент Владимир Зеленский.

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В столице на ВДНХ открыли современный Музей науки. Среди экспонатов — костюм космонавта Леонида Каденюка, который его семья передала музею.

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