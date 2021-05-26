Озеро под Киевом было усеяно минами и гранатами

Опасные предметы обезвредили. Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Горенка под Киевом на пляже "Лазурный" нашли арсенал времен Второй мировой войны.

Об опасной находке в водоеме сообщили местные, информирует пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"После обследования берега водоема группой подводного разминирования было обнаружено и изъято мины, гранаты, патроны и автоматическое оружие Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Все взрывоопасные предметы обезвредили в специально определенном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевские спасатели готовятся к пляжному сезону: яркие фото

25 мая СБУ обнаружила мощный тайник оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Правоохранители устанавливают лица, обустроившие схрон в одной из дренажно-штольни систем города.