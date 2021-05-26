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среда, 26 мая 2021 17:00

Озеро под Киевом было усеяно минами и гранатами

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Озеро под Киевом было усеяно минами и гранатами
Опасные предметы обезвредили. Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Горенка под Киевом на пляже "Лазурный" нашли арсенал времен Второй мировой войны.

Об опасной находке в водоеме сообщили местные, информирует пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"После обследования берега водоема группой подводного разминирования было обнаружено и изъято мины, гранаты, патроны и автоматическое оружие Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Все взрывоопасные предметы обезвредили в специально определенном месте.

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25 мая СБУ обнаружила мощный тайник оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Правоохранители устанавливают лица, обустроившие схрон в одной из дренажно-штольни систем города.

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Дата
26
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