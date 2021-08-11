Отставка Крищенко. Как боевой генерал изменил киевскую полицию

Фото: Facebook Андрея Крищенко

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об увольнении и 11 августа публично объявил об уходе с должности, которую занимал с декабря 2015 года. Причины решения неизвестны, как и то, можно ли считать его началом перезагрузки правоохранительной системы в связи со сменой министра МВД. Вспоминаем, как изменилась полиция при Крищенко и как герой АТО стал главным по реформе в столице.

"Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов. Ми никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали про свою работу людям… Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые со временем масштабировались на все полицейские подразделения", — написал Андрей Крищенко в Facebook. Он также поблагодарил личный состав за службу и выразил надежду, что полиция Киева продолжит работу "не сбавляя темпов и оборотов".

Украина узнала об Андрее Крищенко в 2014 году, когда он возглавлял горотдел милиции тогда еще подконтрольной Горловки. Утром 14 апреля, когда тысяча вооруженных пророссийских сепаратистов штурмовали горуправление, Крищенко оказался в числе немногих милиционеров, кто не изменил присяге. Он отклонил ультиматум сепаратистов о сдаче здания, затем сбросил с крыши УВД пророссийского террориста и сорвал триколор, который туда успели водрузить. Был захвачен и жестоко избит. Российские СМИ даже успели сообщить о его убийстве из-за сопротивления, оказанного боевикам так называемой "ДНР". Однако героя отбили. "С такими офицерами будем выстраивать новую милицию", — написал тогда министр МВД Арсен Аваков. За личное мужество, героизм и верность военной присяге во время АТО Крищенко награжден орденом "За мужество" III степени.

Захват Горловки сепаратистами

До перевода в Киев был врио главы Славянской райгосадминистрации, затем — начальником Харьковского управления милиции. Столичную полицию возглавил по представлению Хатии Деканоидзе. Для Киева он сразу стал человеком вне системы. Вместе с грузинской командой начал масштабную реформу Нацполиции, в которой Киеву отводилась роль "витрины". Показать результаты необходимо было в первую очередь в столице. Сделать это было непросто: переаттестацию из 10 тысяч киевских милиционеров сразу провалили 2 тысячи. И это только первая волна. По состоянию на май 2018 года, число сотрудников в одной лишь патрульной полиции сократилась примерно на четверть. До сих пор в среднем каждая десятая должность в столичном главке вакантна. Тогда нехватка кадров ощущалась особенно остро: начиная с 2012 года, криминогенная ситуация в столице неизменно ухудшалась, а с началом войны на Донбассе и вовсе достигла критической отметки. Крищенко это не испугало.

"БОльшую часть жизни я провел в правоохранительных органах, я видел недостатки системы, понимал, что где не так. При том, что у меня не было никаких черных пятен в биографии, никто не может упрекнуть меня прошлым, я как-то находил себя в этой системе, чтобы выполнять свою работу. Мне нравится ломать плохое, придумывать и устанавливать новые правила", — говорил он в интервью LB.ua.

И хотя к реформированной полиции в целом остается много вопросов, отрицать прогресс, по крайней мере в Киеве, невозможно. Подопечные Крищенко показали: полицейские могут обеспечивать правопорядок, не допуская со своей стороны насилия и превышения полномочий. За эти 5 лет они прошли проверку десятками массовых акций, уже традиционными прайдами, финалом ЛЧ-2018 и другими "горячими" событиями. К счастью, Киев забыл о водометах на акциях протеста и резонансных преступлениях, совершенными сотрудниками местной полиции.

Фото: Facebook Андрея Крищенко

Первый по-настоящему позитивный сигнал того, что реформа заработала, прозвучал в конце 2017 года. Андрей Крищенко сообщил о снижении годового уровня преступности впервые с 2012 года. Тогда число уголовных преступлений на 10 тысяч человек сократилось с 253 до 234. Начало было положено. Во многом благодаря программе "Безопасная столица", которую продвигала полиция. По городу установили свыше 7 тысяч камер видеонаблюдения: по этому показателю Киев даже вошел в топ-50 городов мира. Попутно запустили систему распознавания автомобильных номеров. Это дало результат. В 2019 году в расчете на 10 тысяч человек полиция фиксировала 70 уголовных преступлений, а в 2020 году — порядка 45. Это в пять раз меньше, чем в 2017 году. В целом по итогам прошлого года, записи с камер помогли раскрыть больше трети всех преступлений.

Число производств, внесенных в Единый реестр досудебных расследований, по сравнению с 2019 годом сократился на 35%. Общий уровень раскрытия — 36%. За последние годы сократилось число тяжких преступлений: в 2020 году в столице было совершено 76 умышленных убийств, это на 5 меньше, чем в 2019 году. Из них на сегодня раскрыто 97%. Число имущественных преступлений по сравнению с 2019 годом сократилось почти на 30%. Если раньше в столице происходило в среднем 16 грабежей в сутки, то по итогам 2020-го — всего 3. Было угнано на 250 меньше авто, чем в прошлые годы.

Отдельной проблемой правоохранительной системы всегда было реагирование на факты домашнего насилия. Традиционная практика "когда убьет, тогда звоните", похоже, уходит в прошлое. В 2020 году на такие вызовы киевские полицейские совершили 16 тысяч выездов. Вынесено свыше 2 тысяч срочных запретительных предписаний, к ответственности привлекли 5 тысяч нарушителей. Для сравнения, в 2019 году эти цифры были существенно меньше — 2,6 тыс. выездов, 402 предписания, 644 админпротоколов.

Несмотря на прогресс в отдельных городах, реформа Нацполиции до сих пор не завершена. Старые кадры восстанавливаются через суды, новые получают копейки, хромает законодательное обеспечение. Это привело к тому, что оптимизм на старте реформы довольно быстро угас. По данным соцопросов, проводимых Нацполом, ведомству доверяют 40% украинцев. Киевский международный институт социологии дает другую цифру — 29%. Оба значения в разы выше, чем были в 2014 году, но меньше, чем могли бы быть. На разных этапах реформы были допущены ошибки. Опыт таких офицеров, как Крищенко, помог бы их исправить.

Одним из последних заданий заданием для шефа киевской полиции стал захват Кабмина 4 августа. Напомним, мужчина ворвался в здание правительства и угрожал взорвать гранату. Андрей Крищенко выехал на место происшествия вместе с бойцами спецподразделения КОРД. Ему хватило 10 минут, чтобы задержать нарушителя и не допустить взрыва. Боевой генерал, патриот и герой АТО знает, как останавливать вооруженных людей и не раз доказывал это не только на войне с российскими оккупантами, но и в мирном Киеве.