Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы

Во вторник вечером, 16 марта, на ул. Владимирской в Киеве произошла серьезная авария. В лобовом столкновении сошлись 2 автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Варта Голосеево"

"Навстречу друг к другу двигались автомобили Audi и Mercedes. Когда машины поравнялись, один из водителей по неизвестным причинам крутанул рулем влево и выехал на встречную", - говорится в посте.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, кроме транспорта. Машины получили серьезные повреждения. Оба водителя были трезвыми.

После аварии водитель Mercedes снял с машины номерные знаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным

В столице произошла смертельная авария в ночь на 15 марта. Водитель легковушки Skoda 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специнструмента. Пьяный водитель Toyota не пострадал, его задержали. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.