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среда, 15 декабря 2021 14:07

Открытие обещанного метро на Виноградарь отложили

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Открытие обещанного метро на Виноградарь отложили
Генеральний підрядник - компанія Київметробуд. Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве приостановили строительство двух станций столичного метро на Виноградарь, которые обещали открыть до конца года.

Генеральный подрядчик работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро на жилой массив Виноградарь через суд просит отсрочить завершение строительства, сообщил 15 декабря мэр города Виталий Кличко.

"Имеем, к сожалению, задержку со сдачей двух новых станций. Из-за ситуации с пандемией подрядчик обратился с иском в суд об отсрочке завершения строительства до мая 2023 года. Судебные разбирательства продолжаются", - написал он в Twitter.

Две новые станции метро на Виноградарь - Мостицкая и Проспект Правды - будут перевозить до 90 тыс. пассажиров в сутки. Участок метро между этими двумя станциями будет длиной 3,7 км.

Генеральный подрядчик - компания Киевметрострой. Она и судится с заказчиком работ КП "Киевский метрополитен" по поводу внесения изменений в сроки строительства.

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Генподрядчик должен был передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года. По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование строительства метрополитена за 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

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Дата
15
декабря

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