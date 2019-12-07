 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 270
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4239
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7749
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19836
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6516
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
4
6
3
8
7
Открыли памятник погибшим военным медикам
Открыли памятник погибшим военным медикам
На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар
На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар
Убийцам 3-летнего мальчика выбирают меру пресечения. Что происходит в суде
Убийцам 3-летнего мальчика выбирают меру пресечения. Что происходит в суде
Свидетелей &quot;зачистили&quot; на месте: новые факты о трагедии в Княжичах
Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Видео
Все видео
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7749
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2250
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2475
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6516
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 216
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
суббота, 07 декабря 2019 15:18

Открыли памятник погибшим военным медикам
4

  Комментировать

Открыли памятник военным медикам
Фото: "Армия Inform"
Открыли памятник военным медикам
Открыли памятник военным медикам
Открыли памятник военным медикам

6 декабря на территории главного военного клинического госпиталя открыли памятный знак "Лицо войны".

Он посвящен военнослужащим медицинской службы, погибших в районе проведения боевых действий, сообщает "Армия Inform".

Создание памятника инициировали руководителю автомобильной службы капитану Юрий Слипчук и ветеран АТО Игорь Симутин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путинские боевики палят из минометов: как прошли сутки на Донбассе

"Благодаря усилиям нашего коллектива и значительной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием" таблетка ". На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые изо всех сил спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, сложивших головы за Украину, которых мы всегда будем помнить!" - сказал капитан Слипчук.

45% украинский считают войну в Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли памятник погибшим военным медикам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Землетрясение уничтожило четыре города

Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 33489
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 8793
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 7623
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 7542
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5967
Новости Киева
В Киеве женщина пыталась зарезать себя на улице
В Киеве женщина пыталась зарезать себя на улице Просмотров: 108
Стало известно, взрыв чего напугал киевлян
Стало известно, взрыв чего напугал киевлян Просмотров: 819
На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар
На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар
6
 Просмотров: 1197
Сделаю укол в шею: неизвестные обокрали таксиста
Сделаю укол в шею: неизвестные обокрали таксиста Просмотров: 279
Депутат Соболев попросил о помощи
Депутат Соболев попросил о помощи Просмотров: 4113
Больше всего комментируют
6
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Голосов: 5771
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua