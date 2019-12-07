Открыли памятник погибшим военным медикам

Фото: "Армия Inform"

6 декабря на территории главного военного клинического госпиталя открыли памятный знак "Лицо войны".

Он посвящен военнослужащим медицинской службы, погибших в районе проведения боевых действий, сообщает "Армия Inform".

Создание памятника инициировали руководителю автомобильной службы капитану Юрий Слипчук и ветеран АТО Игорь Симутин.

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"Благодаря усилиям нашего коллектива и значительной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием" таблетка ". На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые изо всех сил спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, сложивших головы за Украину, которых мы всегда будем помнить!" - сказал капитан Слипчук.

45% украинский считают войну в Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.