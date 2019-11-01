Открыли отремонтированную и обновленную станцию метро

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На станции метро "Святошин" в Киеве открыли обновленный второй вестибюль после ремонта. Работы по реконструкции начались 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.

В вестибюле №2 установили один лифт и два вертикальных подъемники, выложили тактильную плитку. А также обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода, сообщила пресс служба столичного метрополитена 31 октября.

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Капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Первоначально ожидалось, что работы завершат к октябрю 2018 года. Общую стоимость ремонта оценивали в более 150 млн грн.

Станция построена в 1971 году. По данным "Киевского метрополитена", ежедневно средний пассажиропоток на "Святошино" составляет около 35 тыс.

Киевский метрополитен продолжит продавать жетоны в связи с переносом внедрения электронного билета. Полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на конец 2020 года.