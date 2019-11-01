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пятница, 01 ноября 2019 10:09

Открыли отремонтированную и обновленную станцию метро
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Ремонт на станции длился более 1,5 года
Фото: КГГА
Ремонт на станции длился более 1,5 года
Ремонт на станции длился более 1,5 года
Ремонт на станции длился более 1,5 года
Ремонт на станции длился более 1,5 года

На станции метро "Святошин" в Киеве открыли обновленный второй вестибюль после ремонта. Работы по реконструкции начались 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.

В вестибюле №2 установили один лифт и два вертикальных подъемники, выложили тактильную плитку. А также обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода, сообщила пресс служба столичного метрополитена 31 октября.

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Капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Первоначально ожидалось, что работы завершат к октябрю 2018 года. Общую стоимость ремонта оценивали в более 150 млн грн.

Станция построена в 1971 году. По данным "Киевского метрополитена", ежедневно средний пассажиропоток на "Святошино" составляет около 35 тыс.

Киевский метрополитен продолжит продавать жетоны в связи с переносом внедрения электронного билета.

Полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на конец 2020 года.

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01
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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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