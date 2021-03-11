От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели

К концу недели в Киеве будет наблюдаться потеплиння.Погода покажет весь диапазон - от яркого солнца снега с дождем, от мороза до мягкого тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Автор: meteo.gov.ua Погода в столице на конец недели

Так, в четверг, 11 марта после ночных - 8°C температура днем ​​составит 0...+ 2°C. Осадков не ожидается, переменная облачность с прояснениями. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. В геомагнитном поле происходить незначительные возмущения.

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В пятницу 12 марта температура в течение суток поднимется с ночной -6°C до дневной в пределах -1...1°C. Облачно, осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м / с. Ожидается слабая магнитная буря.

С субботы 13 марта станет теплее - от - 2...0°C с мокрым снегом ночью, до + 6...8°C и ясной погоды днем. Ветер юго-западный 5-12 м/с. В геомагнитном поле - малая магнитная буря.

В воскресенье 14 марта облачно, температура ночью 0...2°C, днем ​​воздух прогреется до + 5...7°C. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Небольшие магнитные возмущения.

11 марта в Украине еще будет сухо и солнечно. Антициклон прогонит влажные облака и временно заблокирует мощный циклонический процесс, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Но уже 12 марта прогнозируют погодные осложнения с осадками и сильным ветром.