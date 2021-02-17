Основателю интернет-портала dtp.kiev.ua сожгли автомобиль

В Киеве в Шевченковском районе неизвестные ночью сожгли автомобиль известного журналиста, основателя интернет-портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Известно, что поджигателей было двое. Один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД.

Спасатели говорят, что огонь уничтожил переднюю часть автомобиля и салон.

Фото: dtp.kiev.ua

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В заметке на странице dtp.kiev.ua в Facebook Владислав Антонов обратился к тем, у кого есть видео с камер наблюдения в районе ул. Павловской, Артема, Бульварно-Кудрявской, а именно период с 2:40 до 2:50, написать ему в личные сообщения.

В Одессе на Армейской на стоянке подожгли Volkswagen Touareg. Авто принадлежит местному 43-летнему жителю - журналисту и владельцу журнала "Судоходство".