Организаторы концерта Андреа Бочелли ответили Прокопиву о советском памятнике

Заявления заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива о проведении концерта на месте массовых захоронений не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении организаторов концерта, которуо цитирует "Укринформ".

"Власти города Киева в лице одного из заместителей господина Кличко снова манипулирует фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, построенной на площади Конституции", - говорится в сообщении.

Организаторы напоминают, что благотворительный концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли в сопровождении симфонического оркестра действительно состоится в Мариинском парке возле советского памятника. Он возведен в 1935 году в честь большевистского восстания против Украинской Центральной Рады и содержал надпись антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время Революции Достоинства надпись была сбита.

"Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. К тому же, сам памятник никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать", - отмечают организаторы.

Они также напомнили, что в 2017 году на этом месте проходили развлекательные мероприятия Евровидения, и никаких претензий у руководства города тогда не было.

Организаторы концерта также подчеркивают, что согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время событий Украинской революции 1917-1921 годов. Но места конкретных захоронений неизвестны, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились.

"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак. В то же время, следуя традициям христианской морали и современным нормам права, по предложению Украинского института национальной памяти после демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту, надпись на которой должна в равной степени выразить уважение к каждому погибшему и похороненному в Мариинском парке", - добавили они.