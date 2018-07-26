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четверг, 26 июля 2018 11:13

Опять гроза: киевлян предупредили о ненастье

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Опять гроза: киевлян предупредили о ненастье
В Киеве прогнозируют дожди и грозы. Фото 5.ua

В Киеве днем 26 июля ожидаются грозы.

"Спасатели советуют тем, кто оказался на улице во время грозы, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном. Избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей и не парковать рядом с ними автотранспорт", - сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства посоветовали в случае усиления ветра плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

По итогам минувших суток в семи областях Украины 117 населенных пунктов остались без электричества из-за града, сильных ливней и шквального ветра.

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25 июля столицу накрыла гроза. Часть путепровода по улице Елены Телиги над Кирилловской обвалилась. Конструкции смыло дождем, бетонные плиты съехали вниз.

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