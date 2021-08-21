Опубликовали список маршрутов, которые изменят через мероприятия на День Независимости

Обнародовали список маршрутов, которые изменят через мероприятия на День Независимости. Фото: pixabay.com

В Киеве из-за праздничных мероприятий на 30-летие Независимости Украины и День государственного флага изменят маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщил Киевпастранс.

23 августа возможно временное приостановление движения:

- автобусов маршрутов №№ 24, 62, 114;

- троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

Если будет необходимо:

- автобус № 24 будет курсировать на участках "Национальный музей истории Украины во II мировой войне - Европейская площадь" и "Железнодорожный вокзал" Центральный "- станция метро" Площадь Льва Толстого ".

- автобус № 62 - от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная", а № 114 - от улицы Милославская до Европейской площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

- троллейбус № 6 от Минского массива будет доезжать только до станции метро "Лукьяновская", а № 16, 18 будут курсировать от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко в соответствии с Воздухофлотского путепровода.

24 августа, пока не завершат торжественные мероприятий (примерно до 12:30), возможно временное приостановление движения:

- автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;

- троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40,

- трамваев маршрутов №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Эти маршруты, по необходимости, на время торжеств будут изменены:

- автобус № 5 (в сторону железнодорожного вокзала "Центральный") - от улицы Изюмская до улицы Владимиро-Лыбедская по привычному маршруту, далее - улица Казимира Малевича - улица Короленковская - улица Тарасовская - улица Саксаганского - улица Симона Петлюры - железнодорожный вокзал;

- № 20 - от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";

- № 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне до станции метро "Арсенальная";

- № 62 - от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

- № 69 - от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовская;

- № 114 - от улицы Милославская до станции метро "Почайна";

- № 115 - от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";

- № 118 - от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта";

- троллейбус № 3 - от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 5, 7, 8, 17 - от улицы Белицкая, улице Чернобыльская, улице Смелянская, площади Космонавтов в соответствии с бульвара Тараса Шевченко (улице Леонтовича)

- № 9 - от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 12 - от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

- № 14 - от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

- № 40 - от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградская (Железнодорожный массив).

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