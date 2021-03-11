Окровавленный бобр приполз в человеческий двор

В субботу, 6 марта, в селе Тадиевка под Киевом обнаружили раненую бобриху. Животное с окровавленной лапой приползло во двор частного дома. Из-за сильного повреждения конечности зверя пришлось отвозить в Бориспольский приют.

Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group, пишет Vgorode.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

В приюте животное прооперировали. Вероятно, оно пострадало от рук браконьеров. По словам владелицы приюта Натальи Поповой, глубокая рана на задней лапе была похожа на след от лезвия.

Она добавила, что бобры часто становятся жертвами живодеров, которые охотятся на них ради шкур и мускуса. Но для этого чаще используют капканы, которые оставляют большие повреждения.

В природных условиях рана спасенного грызуна должна полностью зажить. Его уже отпустили на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крошечные олени замерзали в ледяной воде

Под Киевом обнаружили собаку, которая лежала и не двигалась. Хвостатого заметили местные жители и вызвали команду спасения животных. Рентген показал более 10 пуль в его теле.