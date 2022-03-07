Оккупанты убили главу Гостомельской общины

Оккупанты расстреляли мэра Гостомеля. Фото: facebook.com/hostomelrada.gov.ua

В Киевской области российские оккупанты застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилепко.

Огонь открыли, когда он с побратимами раздавал хлеб и лекарства местным жителям, сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской общины погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая страждущих и успокаивая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты. Никто его не заставлял идти под пули. Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой. Вечная память и наша благодарность", - говорится в сообщении.

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Учитывая ситуацию, граждан невозможно пригласить на похороны.

6 марта стало известно, что мэра Бучи Анатолия Федорука ранили российские оккупанты. Сейчас Украина ведет переговоры по эвакуации из Бучи и Гостомеля.