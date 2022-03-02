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среда, 02 марта 2022 09:04

Спецтема: Напад Росії на Україну

Оккупанты пытаются подойти к Киеву: окружили три города

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Оккупанты пытаются подойти к Киеву: окружили три города
Враг пытается отрезать Киев. Фото: Радио Свобода

В районе Гореничей, Бузова и Белогородки под Киевом активизировались боевые действия.

Были артиллерийские обстрелы, вошла колонна из 13 вражеских БТРов, сообщает корреспондент "Украина 24".

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Украинцы пытаются их обезвредить.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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