Огромный столб дыма и пробка: в Киеве горит крыша многоэтажки

Во вторник, 29 декабря, на ул. Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы загорелась крыша многоквартирного дома. На место возгорания прибыли пожарные.

Об этом в Facebook рассказало сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua На место возгорания прибыли пожарные

"Серьезный пожар в Киеве: в соседнего от сгоревшего летом дома, горит крыша", - говорится в сообщении.

Пожар спровоцировал пробку на дороге возле дома.

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