Огромный столб дыма и пробка: в Киеве горит крыша многоэтажки

Во вторник, 29 декабря, на ул. Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы загорелась крыша многоквартирного дома. На место возгорания прибыли пожарные.
Об этом в Facebook рассказало сообщество dtp.kiev.ua.
"Серьезный пожар в Киеве: в соседнего от сгоревшего летом дома, горит крыша", - говорится в сообщении.
Пожар спровоцировал пробку на дороге возле дома.
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