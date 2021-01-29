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пятница, 29 января 2021 15:51

Один погибший, двое в тяжелом состоянии: подробности лобового ДТП под Киевом

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Один погибший, двое в тяжелом состоянии: подробности лобового ДТП под Киевом
Под Киевом столкнулись 2 легковушки - есть погибшие и травмированные. Фото: скриншот с видео

После ДТП в городе Переяслав Киевской области 5 человек госпитализировали с травмами различной тяжести - 2-х водителей и 4-х пассажиров.

Авария произошла возле села Ерковцы, пишет ТСН.

"Было доставлено шесть пострадавших, один из них в состоянии клинической смерти. Его спасти не смогли. Проводятся обследования, интенсивное лечение. Два человека остаются в тяжелом состоянии. Операция не проводилась, пока интенсивная терапия", - отметили врачи.

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Смертельное ДТП в городе Переяслав произошла утром 29 января. По предварительной информации, водитель легковушки Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную и в лобовою столкнулся с ЗАЗом. В машинах было 6 человек. Удар был настолько мощный, что Hyundai вылетел в кювет. Водитель Hyundai 1970 года рождения погиб. На месте трагедии очевидцы заметили 4 "скорых" и спасателей.

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