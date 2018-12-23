Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж

В столице Национальный художественный музей Украины радикально обновил собственный бренд.

"Главная миссия - превратить имидж музея из образа старого скучного и присыпанного пылью мудреца на образ до сих пор мудрого, но живого, активного, открытого и заинтересованного учителя. Позволяющего гулять пары, если нет настроения, сидеть попой на парте и иметь собственное мнение по любому поводу. Рассказывающего истории, а не мучающего учебниковыми терминами и скучными разговорами", - говорится в концепции агентства Banda, которое разработало айдентику для музея.

Также в агентстве предложили отказаться от украинской аббревиатуры НХМУ, употребляя вместо этого NAMU - от английского названия National Art Museum of Ukraine: "Когда тебе есть что рассказать о своей истории и своем искусстве, и ты готов рассказывать о нем миру, то и делать это стоит языке мира".

Фото: Banda.agency

"Национальный музей до сих пор находится в ситуации, когда государственное финансирование не предусматривает средств на развитие, все подобные проекты мы делаем только благодаря помощи партнеров и меценатов. В таких условиях объявлять открытый тендер не было смысла", - рассказала заместитель директора по развитию Национального художественного музея Ольга Балашова в The Village Украина.

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В ноябре новый стиль получила и Национальная опера Украины. Редизайн разработала студия российского дизайнера Артемия Лебедева. Он внесен в список "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду, неоднократное незаконное пересечение украинской границы и поддержку аннексии Крыма. Лебедеву запрещен въезд в Украину. В руководстве оперы сообщили, что не заказывали редизайна.