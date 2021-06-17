Обыски в Киеве продолжаются. Прокуратура пришла в Киевавтодор

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в Киеве проводит обыски в служебных помещениях Киевавтодора.

Автор: kyiv.gp.gov.ua Прокуратура проводит обыски в Киевавтодоре.

Коммунальную корпорацию подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Нарушения на сумму более 30 млн грн обнаружили в работах по реконструкции и ремонту путепроводов.

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"Согласно материалам следствия, предприятие в 2019-2020 годах по заказу КК "Киевавтодор" осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве. В частности, путепровода на пересечении просп. Космонавта Комарова (сейчас просп. Любомира Гузара. - Gazeta.ua) и просп. Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн гривен", - пишут в сообщении.

Автор: kyiv.gp.gov.ua Прокуратура проводит обыски в Киевавтодоре.

В финансовой документации подрядная организация в сговоре с Киевавтодором отметила реквизиты предприятий с признаками фиктивности. Их привлекли якобы для выполнения субподрядных работ. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

В помещениях корпорации ищут первичные финансовые документы и сведения об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

В Киеве прошла серия обысков. 12 мая стало известно, что столичная прокуратура проводит их в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн грн убытков. Обыски проводятся в офисах КП "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах. В рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали за предварительному сговору со служебными лицами КП "Київміськсвітло". 11 мая прошли обыски в КП "Київзеленбуд". По факту уклонения от уплаты налогов при выполнении работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн грн начали уголовное производство.