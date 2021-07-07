Обнаженная и величественная: в Киеве установили огромною скульптуру

В Киеве возле Арки дружбы народов открыли уникальную инсталляцию проекта-манифеста Merman. Его в 2022 году представят на фестивале Burning Man в США.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Фото: Команда Merman

"Проект Merman - единственный проект из Украины среди 59, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man. Саму инсталляцию размерами 3 на 3 и на 12 м готовили для участия в нынешнем мероприятии в США, однако из-за пандемии его отменили (перенеся на год. - Gazeta.ua)", - рассказал Мондриевский.

Инсталляция представляет собой деревянную конструкцию человека, которая в обнаженном виде плывет "по воде". Грандиозный арт-объект посвященный преодолению любых препятствий.

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"Каждый день мы делаем выбор. Двигаемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать двигаться дальше - исключительно наш выбор. Мы так устроены, что постоянно пытаемся плыть, найти берег или новый горизонт", - рассказали об инсталляции организаторы.

Для киевлян и гостей города объект будет доступен до 12 июля.

В Киеве установили памятный знак Тризуб. Его открыли в годовщину принятия основного закона Украины у здания Верховной Рады. Каждый вечер на Тризубе включается подсветка сине-желтого цвета.