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среда, 13 ноября 2019 09:00

Объявили штормовое предупреждение

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Объявили штормовое предупреждение
13 ноября в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер. Фото - УНН

13 ноября в Киеве и Киевской области днем ​​ожидается сильный ветер.

Порывы достигать до 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый), сообщили в Укргидрометцентре.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

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• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В среду, 13 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая погода. А вот ветер как раз разгуляется - будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах.

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