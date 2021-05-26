Объявили подозрение нападающему, который битой расправился с водителем

Правоохранители объявили о подозрении водителю, который битой разбил авто Ford и ударил его владельца.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Работники полиции установили личность правонарушителя. Это 31-летний уроженец Херсонской области. Полицейские готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

За содеянное нападающему грозит до семи лет лишения свободы.

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Речь идет о Евгене Менесенко, водителе автомобиля Wolkswagen Touareg. Он вышел из машины и битой нанес удар по голове водителя Ford, который ему посигналил, а также повредил его легковушку. Далее злоумышленник скрылся. Инцидент произошел 25 мая на ул. Здолбуновской в Киеве. Расправа происходила на глазах у жены потерпевшего.

Сестра пострадавшего утверждает, что Менесенко якобы признался в содеянном, раскаялся и компенсировал пострадавшим материальный ущерб.