Объяснили резкий скачок количества Covid-больных

В Киеве увеличивается количество новых больных коронавирусом. Фото: УНИАН

Стремительному увеличению количества Covid-больных в Киеве способствует распространению инфекции в семьях и организованных коллективах.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".

"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - сказал Рубан.

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По его словам, в столице фиксируют тяжелые и средней тяжести формы Covid из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью.

"Сегодня почти на 60 процентов загружены реанимации города, показатели загрузки больниц - 30-40 процентов. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - призвал Рубан.

В столице фиксируют рост количества Covid-больных. По состоянию на 4 марта в Киеве 140 006 инфицированных коронавирусом, 868 случаев подтверждены за прошедшие сутки. Городу пророчат попадание в оранжевую зону эпидемиологической опасности.