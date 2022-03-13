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воскресенье, 13 марта 2022 20:55

О Киеве можно не волноваться вообще - Арестович

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О Киеве можно не волноваться вообще - Арестович
Фото: Скрин из видео

Угрозы для Киева сейчас нет и в ближайшее время не просматривается.

Все вражеские разгромили и сейчас стоят в обороне, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

"О Киеве можно не волновать вообще. Все силы, которые направлялись на Киев, были разбиты. Они встали в оборону. Сейчас ходят пешком по селам, потому что двигаться не могут, потому что топлива нет", - сообщил Арестович о ситуации в столице.

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Он подчеркнул, что сейчас угрозы для Киева нет.

"Угрозы непосредственно Киеву нет и в ближайшее время не просматривается. Также Харьков, Сумы, Чернигов", - добавил советник главы ОП.

Танковое подразделение россиян хотело прорваться в Киев с Черниговщины, однако его уничтожили украинские военные. После перегруппировки войск россияне могут пойти в наступление и попытаться захватить левый берег. Город полностью подготовился к возможной блокаде оккупантами.

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