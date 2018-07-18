Новый бизнес: киевляне продают дешевые карточки метро

В Киеве начали размещать объявления о продаже бесконтактных карточек на метро с пополненными поездками.

Объявления появились на OLX. Карточку на 100 поездок предлагают приобрести за 500 и 564 грн. Карточку на 50 поездок - по 250 грн, пишет The Village.

Автор: The Village Карты предлагают купить с небольшой наценкой - 5,5 грн за поездку.

Карточки продают по старым тарифам с небольшой наценкой.

Автор: The Village Карточки действительны до 11 января 2019 года.

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13 июля у касс метро образовались очереди желающих пополнить карточки по старым тарифам. По данным метрополитена, в тот день продали 5,971 млн поездок. Таким образом, на "акционных" поездках столичное метро за один день заработало более 20,5 млн грн.

С 14 июля до 8 грн выросла стоимость проезда в киевском общественном транспорте. В то же время в метро при пополнении карты на 50 поездок, каждая стоит 6,5 грн. Старые синие жетоны нужно обменять на новые зеленые. До конца июля это можно сделать без доплаты.