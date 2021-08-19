"Новая власть наступает на старые грабли" - Рыбачук объяснил, почему Зеленскому не удастся забрать у Кличко полномочия

Бывший глава Администрации президента Украины Олег Рыбачук считает, что попытка снять Виталия Кличко с поста главы КГГА потерпит неудачу, если будет предпринята. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

Он напомнил, что разделить должности городского головы и председателя КГГА пытались и раньше, но все попытки оказались неудачными.

"Нынешняя новая и внесистемная власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает… Кличко не сдастся без боя, и его команда к такому сценарию готова", - сказал Олег Рыбачук.

Кроме того, экс-глава АПУ подчеркнул, что киевляне больше поддерживают действующего мэра, чем президента.

"Основной показатель – уровень поддержки киевлянами Кличко почти вдвое больше, чем президента Зеленского. И у Кличко меньший негативный рейтинг", — отметил Рыбачук.