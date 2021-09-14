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вторник, 14 сентября 2021 12:32

"Новая Слободка" выделит 50 млн грн на развитие микрорайона в Киеве

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&quot;Новая Слободка&quot; выделит 50 млн грн на развитие микрорайона в Киеве
Территорию Никольской Слободки планируют обустроить велодорожками, создать спортивный центр с площадками для различных видов спорта, крытый каток, отремонтировать местный колледж

На территории Никольской Слободки построят современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Компания "Новая Слободка" планирует выделить 50 млн грн на обустройство территории микрорайона.

На эти средства хотят сделать велодорожки, создать спортивный центр с площадками для различных видов спорта, крытый каток, отремонтировать местный колледж, обустроить пляж и почистить песок, рассказал владелец компании Александр Стельмащук.

"Мы готовы дать местным жителям все необходимое. Именно поэтому начали диалог, чтобы спросить, какой они хотят видеть Никольскую Слободу. Планируем построить детский сад и даже сделать бассейн. Главная проблема с такими проектами - это создание инфраструктуры. Наша компания имеет предложения для оснащения территории. Все это добавляет инфраструктуру не только нашему комплексу, но и окружающей территории", - говорит Стельмащук.

Сейчас компания ведет диалог с местными жителями и столичными властями. Застройщик надеется на поддержку в реализации проекта.

"Мы ничего плохого не предлагаем. На месте, где проходит строительство, раньше был пустырь. Первое, что мы сделали, это расчистили территорию и провели очистительные работы в воде. Конечно, люди боятся, что вместо обещанного парка возле домов может появиться что-то другое. Однако мы предлагаем, чтобы местные власти взяли на себя функцию контроля и лично смогли следить за развитием проекта", - отметил владелец.

Исследовательская компания Ю.С.С. провела социологический опрос среди жителей Никольской Слободки относительно проблем, которые больше всего их беспокоят.

35,1% людей главной проблемой назвали энергоэффективность зданий. Также 26,3% опрошенных беспокоит чистота прилегающей территории, отметил заместитель директора Ю.С.С. Алексей Биловол.

"4,7% людей страдают от нехватки парковочных мест. 23,2% опрошенных жаловались на плохие дороги, а 21,5% не чувствуют себя безопасно в парковой зоне. Большинство жителей считают, что территорию парка и пляжа "Радуга" стоит улучшить и только 7,5% довольным ее нынешним состоянием", - говорит Биловол.

90% жителей Никольской Слободки в Зоне Здоровье хотят видеть инклюзивный пляж. 73,8% опрошенных поддерживают строительство бассейна для взрослых и детей. 89,4% считают, что на развитие инфраструктуры должен выделить средства город, более половины жителей ожидает инвестиции со стороны бизнеса.

Компания "Новая слободка" является собственником земельного участка с 2010 года на основании решения Киевского городского совета. Все документы и разрешения были выданы в соответствии с действующим законодательством. На этой территории собственник может осуществлять строительство в соответствии с целевым назначением.

"Никто не может противоправно быть лишен своей собственности. В договорах о выкупе этого участка все разрешения были указаны. Документы действуют до завершения строительства", - заявил юрист компании Юрий Максимов.

По словам руководителя подрядной организации ООО "Добртбуд" Константина Новекова, строительные работы еще не начали. Сейчас проходит стадия технической подготовки.

"Строители выполняют все необходимое, чтобы исключить негативное влияние строительства на окружающую среду и прилегающие дома. На время строительства мы привлекли Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций, который будет выполнять сопровождение по проверке проекта относительно влияния на окружающую среду. Также в ходе реализации проекта будут контролировать соблюдение строительных норм и выполнения проектных решений".

31 августа 2021 года ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий столицы XIX-ХХ вв. В Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. Мол, любой застройщик в судебном порядке может обойти мораторий.

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил министра культуры и информполитики Александра Ткаченко в Киевсовет на заседание 31 августа, чтобы обсудить охрану культурного наследия. Последний заявил, что в отпуске и не пришел. В Киевсовет отправили замминистра Светлану Фоменко. Слово на заседании ей не дали.

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