Ночью заминировали аэропорт "Жуляны"

В ночь на 7 июня из аэропорта "Жуляны" массово эвакуировали всех пассажиров и персонал. В помещении искали взрывоопасные предметы, о которых кто-то сообщил по телефону горячей линии анонимно.
Ближайшие рейсы аэропорт вынужден был задержать, сообщает Информатор.
Анонимное сообщение о минировании поступило на горячую линию около 23:00. Всех людей, включая сотрудников, экстренно эвакуировали из помещения аэропорта.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Территорию оградили и поставили охрану. Правоохранители устанавливают, была ли информация о минировании ложной или нет.
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Уже несколько месяцев подряд по Киеву проходит волна минирований торговых центров, госучреждений, вокзалов, школ и садиков. В Киеве массово эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины. В этих помещениях также искали взрывоопасные предметы.
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