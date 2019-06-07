Ночью заминировали аэропорт "Жуляны"

С Жулян эвакуировали пассажиров. Фото: Информатор

В ночь на 7 июня из аэропорта "Жуляны" массово эвакуировали всех пассажиров и персонал. В помещении искали взрывоопасные предметы, о которых кто-то сообщил по телефону горячей линии анонимно.

Ближайшие рейсы аэропорт вынужден был задержать, сообщает Информатор.

Анонимное сообщение о минировании поступило на горячую линию около 23:00. Всех людей, включая сотрудников, экстренно эвакуировали из помещения аэропорта.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Территорию оградили и поставили охрану. Правоохранители устанавливают, была ли информация о минировании ложной или нет.

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Уже несколько месяцев подряд по Киеву проходит волна минирований торговых центров, госучреждений, вокзалов, школ и садиков. В Киеве массово эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины. В этих помещениях также искали взрывоопасные предметы.