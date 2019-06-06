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четверг, 06 июня 2019 13:48

В Киеве "заминировали" ТЦ, детсады, больницы и гипермаркеты

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В Киеве &quot;заминировали&quot; ТЦ, детсады, больницы и гипермаркеты
В Киеве заминировали ТЦ, детсады, больницы и гипермаркеты. Фото: kremen.today

Для проверки понадобится неделя. В Киеве неизвестные сообщили о заминировании более 20 объектов с массовым скоплением людей.

Среди "заминированных" зданий больницы, детские сады, крупные торговые центры, заведения общественного питания и сетевые гипермаркеты, сообщает УНИАН.

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Патрульная полиция получила информацию о минировании: торговых центров Lavina, Globus, Skymall, ArtMall; детских садов "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет"; больниц на улицах Волынской, 21, Демеевской, 5А, Кирилловской, 103, Братиславской, 3, Коновальца, 34А; заведений общественного питания "Киевская перепичка", "Шаурма у Самира" (Бессарабский рынок), блины у "Панаса", кафе "Ярославна"; гипермаркетов "Эпицентр", "Ашан", "АТБ", Fozzy и "Мегамаркет".

"Если все проверять по процедуре, это где-то неделю", - говорят полицейские.

Около 100 сообщений о минировании поступило в полицию в течение мая. Звонили почти во все областные центры и крупные города. Среди заминированных были школы, админздания, торговые центры, университеты, родильные дома и транспортные средства. Все сообщения оказались ложными.

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